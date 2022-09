Imants Stirāns: Tehniskais komposts – šobrīd neizmantojams resurss

Ir kļuvis skaidrs, ka pasaules mērogā jautājums par pārtikas atkritumiem tiek skatīts no dažādiem aspektiem, sākot no pārtikas pieejamības un izšķērdēšanas samazināšanas līdz pārtikas atkritumu apsaimniekošanai. Eiropas Savienības tiesību akti atkritumu jomā ir skaidri – jāsamazina radītais atkritumu apjoms un pēc iespējas vairāk tie jāpārstrādā, tādējādi atgriežot apritē resursus, kurus citādi apglabātu poligonā. Viens no tiesību aktos ietvertajiem mērķiem attiecas arī tieši uz atkritumu apglabāšanu - līdz 2035. gadam poligonos apglabājamais sadzīves atkritumu apjoms no radītā nedrīkst pārsniegt 10%.