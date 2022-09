Trīs izplatītākie mīti par enerģētikas krīzi pasaulē

Lai mazinātu atkarību no Eiropas eksporta, Krievija ir centusies palielināt sašķidrinātās dabasgāzes lomu. Pirms iebrukuma Ukrainā Krievijas mērķis bija eksportēt 120-140 miljonus tonnu sašķidrinātās dabasgāzes līdz 2035. gadam, kas ir četras reizes vairāk nekā pašlaik. Jāņem vērā, ka Krievijas pašmāju tehnoloģijām ir bijušas dažādas problēmas, tādējādi Krievijas ietekmes palielināšanas plāni sašķidrinātās dabasgāzes jomā nu ir apdraudēti.

Otrais mīts ir tas, ka "šodienas krīze ir tīrās enerģijas krīze". Tas ir absurds apgalvojums. Ir runāts ar politikas veidotājiem, no kuriem neviens nesūdzas par to, ka “ir par daudz tīrās enerģijas”. Tieši otrādi – politikas veidotāji vēlētos palielināt tīrās enerģijas īpatsvaru. Ir pausta nožēla, ka iepriekš bijis milzīgs kūtrums saules un vēja enerģijas parku būvniecībā, kas ļautu mazināt kaitīgos izmešus. Vairāk tīrās un atjaunīgās enerģijas ļautu mazināt krīzi un ātrāk pāriet no fosilajiem kurināmajiem pretim tīrai enerģijai.