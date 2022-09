ReTV: Uzsākot padomju karavīru pārapbedīšanu, atklājas dažādi pārsteigumi

Rudbāržu padomju karavīru kapi nebija pirmapbedījumi, bet gan veidoti vairākus gadus pēc kara, kad kritušie savesti no vietām, kur notikušas kaujas, lielākoties no kaimiņos esošās Nīkrāces. Kārlis Maks, kurš dzīvo vien dažus metrus no nu jau bijušās kapsētas, atceras, ka savulaik klases biedri stāstījuši, kā notikusi karavīru pārbedīšana. “Kā jau Staļina laikos, vietējie cilvēki tika spiesti iet un rakt ārā, savākt mežos palikušos neapraktos kritušos. Tad viņus veda ar zirgiem, šeit lika. Acīmredzot spirts ir darījis savu, ka tur ir krustām šķērsām viņi salikti. Deva spirtu dezinfekcijai visādos veidos.”