"Rīgas siltums" saņem 25 miljonus eiro lielu aizdevumu

"Rīgas siltums" savos siltumavotos saražo aptuveni 30% Rīgai nepieciešamā siltuma, no kuriem 50% tiek saražoti no šķeldas, bet otri 50% no dabasgāzes. Savukārt 70% siltuma iepērk no neatkarīgajiem ražotājiem, kur lielākais piegādātājs ir "Latvenergo".