Levits: Šķietami nestabilā 13.Saeimas koalīcija izrādījās "pārsteidzoši stabila un produktīva"

Savā uzrunā prezidents akcentēja, ka Izglītības un zinātnes ministrijas iniciētā un Saeimas Izglītības komisijas tālāk attīstītā augstākā izglītības reforma bija viena no tām, kas gadiem tika vilcināta, bet beidzot tā tika paveikta. Prezidenta ieskatā, arī tā ir viena no ļoti nozīmīgām reformām.

"Demokrātijas veselībai kalpo šīs Saeimas lēmums būtiski palielināt partiju finansējumu no valsts budžeta, kā arī likuma grozījumi, kas atņem daļu finansējuma pajukušām partijām, kuras vairs nespēj pildīt savus vēlētājiem dotos solījumus. Demokrātijai ir vajadzīgas tikai un vienīgi no vēlētājiem, nevis no savtīgiem sponsoriem atkarīgas partijas, sacīja prezidents.