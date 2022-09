"Greenpeace" aktīvisti ceturtdien Zviedrijā bloķē tankkuģi ar Krievijas dabasgāzi

"Gasum" preses pārstāve atklāja, ka aktīvistu protests Nīneshamnas terminālī netālu no Stokholmas sākās aptuveni plkst.10 (plkst.11 pēc Latvijas laika) un vēl turpinās, lai gan policija piespiedusi aktīvistus nokāpt no iekraušanas svirām.

"Mēs visi zinām, ka fosilais kurināmais no Krievijas finansē karu.

Eiropas Savienība (ES) un Zviedrija vēl nav piemērojušas sankcijas gāzes importam no Krievijas. Sankcijas piemērotas naftas un ogļu importam, bet ne gāzei.

Zviedrijas valdība martā paziņoja, ka tikai 2% no kopējās Zviedrijas energoapgādes veido dabasgāze, un aptuveni puse no tās varētu nākt no Krievijas.