Jaunais Lielbritānijas karalis Čārlzs III un kādas pārmaiņas gaidāmas karaliskajā ģimenē

Atklāts paliek jautājums, vai Čārlzs III savos valdīšanas gados pieļaus atkāpes no normas, ka mūsdienu britu monarhijai ir tikai ceremoniāla loma.

"Es vienmēr prātoju, kas tad īsti ir iejaukšanās," Čārlzs teica 2018.gadā iznākušā dokumentālajā filmā. "Mani vienmēr interesējis, vai raizēšanās par nabadzīgajiem rajoniem un to, kas tur notiek vai nenotiek, dzīves apstākļiem, kā es to darīju pirms 40 gadiem, ir iejaukšanās. Ja tā ir iejaukšanās, tad es par to esmu ļoti lepns."