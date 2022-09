Kā saglabāt auto krāsojumu kā jaunu?

Ja iespējams, mazgājiet mašīnu ēnā, lai izvairītos no tiešiem saules stariem. Tīrīšanai izmantojiet kokvilnas tīrīšanas lupatas, mīkstu mazgāšanas cimdu vai sūkli un saudzējošo automašīnu tīrīšanas līdzekli, piemēram, "DAC Bug and Tar remover", kas piemērots auto eksterjera tīrīšanai un notīra kukaiņu atliekas, putnu izkārnījumus, ceļa netīrumus u.c.

Lai arī cik rūpīga būtu mazgāšana, "Bold Car Works Riga", kas ir viena no vadošajām auto dīteilinga un padziļinātas detalizētās kopšanas studijām Latvijā, specializējoties arī auto krāsojuma aizsardzībā, vadītājs Reinis Jansons tomēr iesaka vismaz reizi ceturksnī mazgāt mašīnu servisā. Tur to ar speciāliem ķīmiskiem līdzekļiem atbrīvos no piķa atliekām un no visa pārējā, kas pielipis, un, ja būs nepieciešams, arī nopulēs.