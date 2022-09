Mirkļi, kad karaliene mūs sasmīdināja

Lielbritānijas karaliene Elizabete II, nevienam no viņas ģimenes pārstāvjiem nezinot, nofilmējusies jautrā video ar slaveno lācīti Padingtonu. Karalienes Elizabetes II un lācēna Padingtona video pirmizrādi piedzīvojis platīna jubilejas svētku koncerta laikā. Šo amizanto filmiņu, kurā karaliene dzer tēju ar lācēnu un apspriež, kādas tostmaizītes abiem labāk tīk, karaliskās ģimenes pārstāvji redzēja pirmo reizi, un tas bijis pārsteigums no pašas karalienes. Kembridžas hercogu ģimenei šis pārsteigums sagādāja neviltotu prieku - karalienes mazmazbērni princis Džordžs un princese Šarlote ilgi nespēja noticēt faktam, ka viņu vecvecmāmiņa ir dzērusi tēju kopā ar slaveno Londonas lācēnu. Īpaši jautrs ir brīdis, kurā monarhe un lācis ar sudraba karotēm sit pie porcelāna tējas krūzēm dziesmas “We Will Rock You” taktī, lai atklātu svinības.