Sankciju dēļ pusgadu Rīgas līcī iestrēdzis kuģis ar minerālmēsliem

“Protams, kuģa atrašanās reidā šeit pat netālu no krasta, pasliktina vides stāvokli, kad tiek kurināta šī degviela, kopumā kuģa kuģim rodas atkritumu notekūdeņi, kurus varbūt salīdzinoši grūti izkontrolēt, bet tāda vides bīstamība kā bīstama krava uz kuģa nav. Līdz ar to tāda satraukuma droši vien sabiedrībai nevajadzētu būt pamatam, un arī Valsts vides dienests līdz ar to neiesaistās,” dienesta pozīciju skaidro tā vadītāja Baklāne Ansberga.

“Tur tehniskā problēma ir, ka terminālis ir izbūvēts, lai strādātu krasts - kuģis, tātad viņam nav īsti iespēja, izmantojot esošās tehnoloģijas, šo kravu iekraut atpakaļ kravas noliktavā krastā. Tātad varbūt jāmeklē kāds cits risinājums. Acīmredzot, caur citām piestātnēm, izmantojot dzelzceļu, vai arī jāizmanto citas noliktavas. Tur atkal ir jautājums par to, vai viens, vai otrs vai trešais konkrētais komersants ir gatavs to darīt, kurš par to maksā, kurš to apmaksā. Tas būtu Rīgas izpratnē, skatoties bez Rīgas, noteikti ir arī Ventspils osta,” stāsta Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.