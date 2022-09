Gāzes vadu infrastruktūrā vairākkārt rezervētas jaudas, neļaujot iesūknēt dabasgāzi Inčukalnā

Šī gada pavasarī un vasarā Inčukalnu piepildīt pilnu nav izdevies, krātuvē gāze sasūknēta tikai līdz pusei. Latvijas uzņēmumiem tur glabājas piecas vai sešas teravatstundas. Četras iesūknējis "Latvenergo" Tec-2 darbināšanai un valsts drošības rezervēm. Cik pietrūkst, lai nodrošinātos līdz apkures sezonas beigām aprīlī, neviens nevar pateikt, jo dati par to, cik katlu mājas vai fabrikas pārgājušas no gāzes uz citiem enerģijas avotiem, nav apkopoti.

Marta sākumā valdība aiz slēgtām durvīm lēma mainīt principu, kā Inčukalnā iesūknē gāzi. Līdz šim priekšroka bija "Latvijas gāzei" kā lielākajam krātuves lietotājam, kas gāzi saņēma no Krievijas, bet ar martu par prioritāti noteica Klaipēdas virzienu.

Tas nozīmē, ka no Krievijas gāze plūda tikai tajos brīžos, kad no Lietuvas plūsma apstājās. “Latvijas gāze” turpināja pirkt Krievijas gāzi, tikai mazākos apjomos nekā citus gadus. Kad “Gazprom” lika norēķināties rubļos, “Latvijas gāze” prasīja FKTK atļauju, bet saņēma atteikumu. “Latvijas gāze” turpina pirkt Krievijas resursu, tikai no starpniekiem.