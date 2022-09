Rosina liegt Eiropas Savienības tirgū ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu

Iestādes sāks izmeklēšanu par ražojumiem, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka tie ir ražoti piespiedu darbā. Tās varēs pieprasīt informāciju no uzņēmumiem un veikt pārbaudes un inspekcijas - arī valstīs ārpus ES. Ja valsts iestādes konstatēs piespiedu darbu, tās pieprasīs izņemt jau tirgū laistos ražojumus no tirgus, un aizliegs šos ražojumus laist tirgū un eksportēt. Uzņēmumiem būs pienākums atbrīvoties no šīm precēm. Par izpildi uz ES robežām būs atbildīgi dalībvalstu muitas dienesti.