Vai rindas pie zupas virtuvēm kļuvušas garākas un kāds tām sakars ar naudas vākšanu Bayraktar?

Jāpiebilst, ka, salīdzinot ar pērno gadu, 2022. gada pirmajā pusē siltā ēdiena izsniegšanas vietās ēdiens izdalīts par 2% mazāk. Atšķirībā no zupas virtuvēm, ēdināšanas pakalpojumu var saņemt personas ar rīdzinieka karti, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, kā arī cilvēki kas saņēmuši Rīgas Sociālā dienesta izziņu par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Latvijas rekordlielās inflācijas galvenie iemesli ir globālā energocenu krīze, kas sākās pērn, un globālais pārtikas cenu kāpums. Inflāciju būtiski saasinājis Krievijas iebrukums Ukrainā. To ietekmē gan pret Krieviju un Baltkrieviju piemērotās sankcijas, gan grūtības no Ukrainas eksportēt pārtiku un izejvielas uz citam valstīm. Proti, pašreizējā inflācija ir saistīta ar Krievijas agresiju, kā arī globāliem procesiem, līdz ar to atbildību par iedzīvotāju dzīves līmeņa kritumu nevar novelt tikai uz valdību vai Valsts prezidentu.