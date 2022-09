Degvielas ietaupīšana. Kā izvēlēties ekonomisku automašīnu?

Protams, ir varianti – akumulatoru uzlādē no elektrotīkla vai to dara dzinējs, bet akumulators vienalga nepārtraukti ir jāvadā līdzi. Ikviena mašīna ir jāiekustina, bet šajā gadījumā ir jāiekustina smagāks auto.

Auto kļūtu "zaļš" tad, ja enerģiju, ar ko to darbina, iegūtu, nevis termoelektrostacijās sadedzinot ogles, gāzi vai naftu, bet no vēja, ūdens vai saules: "Pilsētās ar elektroauto mēs braucam tikai šķietami zaļi. Lai būtu mazāks atmosfēras piesārņojuma efekts, mums vairāk vajadzētu izmantot enerģiju no atjaunojamiem resursiem. Par to arī būtu jārunā – nevis tikai saukļu līmenī apgalvot, ka tagad izmantosim elektrību nulles emisijas mašīnās. Kamēr elektroauto darbināsim ar tradicionālā veidā iegūtu elektrību, nekāda nulles emisija nesanāks! Jo emisija rodas, termoelektrostacijās sadedzinot ogles, naftu, gāzi vai citu kurināmo.