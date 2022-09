Es tevi mīlu, tagad mirsti

“Tu to turpini atlikt un saki, ka to izdarīsi, tomēr nekad neizdari. Viss paliks kā ierasts, ja tu nerīkosies,” viņa rakstīja Konrādam dienā, kad viņš nomira.

2019. gada dokumentālajā filmā “I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter”, kas skatāma “LMT Viedtelevīzijā”, visos sīkumos atklāta un iztirzāta šī bēdīgi slavenā lieta. Jautājumu par garīgās veselības problēmām tā pacēla nacionālā līmenī, kā arī to, vai kāds var būt atbildīgs par kāda cita pašnāvību. Filmā redzamas intervijas ar Konrāda ģimenes locekļiem, Kārteres advokātu, galvenajiem aculieciniekiem un žurnālistiem, kuri rakstīja par šo lietu un notikumam sekojošajām tiesas sēdēm.