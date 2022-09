Augstākā tiesa nesaskata tiesneses Zutes goda aizskārumu žurnālistes pētījumā par maksātnespējām

AT nolēmumā atgādina, ka, izskatot valsts amatpersonas prasību par goda un cieņa aizskārumu, ko radījusi preses publikācija, kas aplūko sabiedrību interesējošu jautājumu, tiesai jāvērtē, vai šī publikācija bija tik aizskaroša, ka pārkāpa uz presi attiecināmās vārda brīvības robežas. No AT judikatūras izriet, ka tas, vai strīdus izteikumi vērtējami kā ziņa vai viedoklis un vai tie ir godu un cieņu aizskaroši, ir juridiskās kvalifikācijas jeb tiesību normu piemērošanas, nevis pierādīšanas jautājums.