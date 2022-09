Polijas prezidents PSRS iebrukuma gadadienā brīdina par Krievijas imperiālismu

"Ko nozīmēja mums padomju okupācija, kas skara vairāk nekā pusi no pirmskara Polijas teritorijas? Tā nozīmēja Katiņas slaktiņu, kad tika noslepkavoti 22 tūkstoši gūstekņu – Polijas armijas virsnieki, policisti, karavīri, ierēdņi un citi politieslodzītie. Viņi tika nošauti, pārkāpjot visas starptautiskās konvencijas, jo Staļins viņus atzina par nepiekāpīgiem komunisma ienaidniekiem un savai Dzimtenei uzticīgiem patriotiem. Tā nozīmēja pusmiljona manu tautiešu deportāciju uz nometnēm un piespiedu apmešanos Sibīrijā un Padomju Savienības Āzijas daļā - milzīga daļa no viņiem nekad neatgriezās no tās "necilvēcīgās zemes", zaudējot dzīvību trimdā. Tā nozīmēja brutālu NKVD teroru un ideoloģisko indoktrināciju, poļu identitātes un nacionālās tradīcijas iznīcināšanu, piespiedu komunisma principu ieaudzināšana bērniem un piespiešana atteikties no ticības," norāda Duda. "Tas viss ir zināms ne tikai mums, poļiem. Tikpat labi to zina arī Baltijas tautas: igauņi, latvieši un lietuvieši. Un arī citas tautas, kuras nokļuva Padomju ietekmes zonā jau pēc Krievijas uzvaras pār Trešo reihu."