Lai slēptu ierašanos no Krievijas, automašīnu īpašnieki patvaļīgi maina numurzīmes

“Par to ir paredzēts naudas sods no 55-140 eiro apmērā. Visos gadījumos numura zīmes tiek konfiscētas un izņemtas. Parasti arī šiem transportlīdzekļu vadītājiem automašīnā atrodas oriģinālās numura zīmes un notikuma vietās tās arī tiek uzstādītas,” stāsta Jančevskis.

Sodītie skaidrojuši, ka numura zīmes izmainījuši, lai šeit nevarētu atpazīt, no kurienes viņi atbraukuši. “Paskaidrojumi no viņu puses ir, lai pasargātu sevi no agresijas, kas varētu būt vērsta pret viņiem kā Krievijas iedzīvotājiem vai arī pret viņu īpašumu – transportlīdzekļiem. Tikai tamdēļ viņi pieņem lēmumu tās izmainīt,” skaidro satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks.