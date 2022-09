Digitālo risinājumu inovācijas: rēķinu apmaksa e-pastā un remonts uz nomaksu

Liela daļa pakalpojumu sniedzēju, kā arī tirgotāji ikdienā izmanto rēķinus, kā galveno maksājumu pieņemšanas metodi. Pēc būtības, šī ir laba pieeja, ja pircējam rēķinu ir iespējams viegli apmaksāt. Ierasti rēķins ir Pdf vai Excel formātā un to nosūta uz e-pastu. Lai apmaksātu rēķinu, pircējs ver vaļā savu interneta banku un formē jaunu maksājumu, kopē pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, konta numuru, reģistrācijas numuru, ievada summu, kopē rēķina numuru maksājumu uzdevumā un tikai tad nonāk pie apmaksas. Ņemot vērā gaidāmo laika patēriņu un neērtības, bieži šāda rēķina apmaksa tiek atlikta, dažreiz pat aizmirsta, un apmaksa netiek veikta. Savukārt, saņemot e-rēķinu, kurš jau ietver saiti uz jau izveidotu internetbankas maksājumu, pircējs to var apmaksāt ar trim klikšķiem. Lai atvieglotu šo procesu, Citadeles un universālā maksājumu pieņemšanas risinājuma Klix komanda izveidoja Biznesa portālu, kur viena no funkcijām ir e-rēķinu izrakstīšana, ko iespējams pat noformēt kā automātisku procesu. Turpat iespējams arī apskatīt rēķina statusu – vai tas ir atvērts vai apmaksāts, līdz ar to, viss process notiek ātrāk, jo var jau sākt pakalpojuma sniegšanu vai preces piegādi, redzot, ka rēķins ir apmaksāts. Rēķinu skaits nav ierobežots, līdz ar to, risinājums der gan maziem tirgotājiem, gan tādiem, kuri izraksta vairākus desmitus rēķinu mēnesī.