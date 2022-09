Ģimenes uzņēmums KOTRYNA GROUP – jau 30 gadus ir viens no lielākajiem bērnu preču izplatītājiem Baltijā.

V. Nanartavičius uzskata, ka spēja attīstīties un pielāgoties mainīgajai uzņēmējdarbības videi un klientu vajadzībām ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmums “ Kotryna Group ” savas trīsdesmit gadu pastāvēšanas laikā ir spējis veiksmīgi augt un paplašināties. Vēl viens iemesls ir spēcīgais fokuss uz komandu. Kā pastāstīja viens no uzņēmuma dibinātājiem, labākie risinājumi tiek atrasti un īstenoti ar spēcīgu un lojālu darbinieku komandu.

Uzņēmums šogad svin savu 30 gadu jubileju kā viens no Baltijas līderiem bērnu preču mazumtirniecībā. Taču neatkarības rītausmā, 1992. gadā, dibinot savu biznesu, Nanartavičiusi nedomāja ne par starptautiskajiem tirgiem, ne aktīvu paplašināšanos. Viņu personīgā pieredze mudināja atvērt nelielu bērnu veikaliņu Viļņā. Tolaik jaunā ģimene audzināja četrus gadus vecu dēlu un ikdienā pieredzēja to, ka bērnu preču piedāvājums Lietuvā, kas tikko bija iznākusi no padomju sistēmas, ir ārkārtīgi ierobežots. Tāpēc Nanartavičiusi nolēma izveidot savu ģimenes vadītu biznesu.