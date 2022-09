Baidens sliecas kandidēt uz pārvēlēšanu

"Ir daudz par agru, lai pieņemtu šādu lēmumu," sacīja Baidens, piebilstot, ka plāno fokusēties uz to, lai "darītu savu darbu" un ka pret likteni izturas "ar lielu cieņu".

"Tas, ko es daru, - es daru savu darbu. Es darīšu šo darbu," sacīja Baidens. "Un laika posmā, kas būs saprātīgs - pēc nākamā vēlēšanu cikla un nākamajā gadā - es pieņemšu lēmumu par to, ko darīt."

"Ziniet, mans nodoms, kā es to no sākuma sacīju, ir kandidēt atkal," atbildēja Baidens. "Bet tas ir tikai nodoms. Bet vai tas ir stingrs lēmums kandidēt atkal? To vēl nāksies redzēt."