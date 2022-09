Jaunais Apple Watch tagad arī Latvijā – īpašs uzsvars uz veselības funkcijām

Apple ļoti koncentrējas uz vides aizsardzību. Uzņēmums uzņemas atbildību par savu ierīču ietekmi uz vidi visā to dzīves ciklā. Uzņēmums pieliek visas pūles, lai panāktu, ka visos tā produktos un iepakojumos tiktu izmantoti 100% pārstrādāti un atjaunojami materiāli. Apple Watch ir izstrādāts, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

No fotografēšanas līdz astronomijai un no sērfošanas līdz kulinārijai, jūs varat lejupielādēt jebkuru jums tīkamu lietotni savā pulkstenī no veikala App Store. Jaunākais Apple Watch ir pieejams visās Apple produktu oficiālajās tirdzniecības vietās. Izvēlieties savējo šeit.