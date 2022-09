Ugunsgrēkā Jelgavā pirmdien evakuēti četri cilvēki

Pulksten 23.32 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Aspazijas ielā Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā no ceturtā stāva dzīvokļa nāca dūmi. Iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka cilvēki tajā neatrodas un degšana norisinās vienā no istabām 15 kvadrātmetru platībā. Sadūmojuma dēļ no apkārtējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji evakuēja četrus cilvēkus. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc stundas.