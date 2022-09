Latvijas autobraucēji vēlas ietaupīt, bet kūtri maina paradumus

Dažādu faktoru ietekmē piedzīvojam izteiktu energoresursu cenu pieaugumu, kas atsaucas uz mājsaimniecību finanšu spēju tik ar to galā. Rekordaugstas cenas novērojam ne vien elektrībai un gāzei, bet arī degvielai. To, šķiet, ir pamanījis katrs auto īpašnieks, kaut vai vienreiz uzpildot sava auto degvielas tvertni. Vai augstās degvielas cenas nozīmē arī to, ka iedzīvotāji pārskata savus pārvietošanās paradumus un meklē iespējas, kā šajā izmaksu kategorijā taupīt, – to skaidro Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa.