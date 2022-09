Publiskā un privātā partnerība kā iespēja atrisināt problēmas veselības aprūpē

Vienkāršoti runājot, tā paver iespēju attīstīt publiskā sektora infrastruktūru par privātā sektora līdzekļiem. PPP tiek veiksmīgi īstenota tādās jomās kā izglītība, transporta infrastruktūra, pakalpojumi, veselības aprūpe u. c. Arī Latvijas veselības aprūpē tas būtu veids, kā atrisināt virkni problēmu, pauž Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētājs Artūrs Kaļva.

PPP – atzīta pasaulē, nenovērtēta Latvijā

Parasti PPP līgumi tiek slēgti uz ilgāku laiku – vismaz uz 15 gadiem, savu ieguldījumu sniedz abas puses, arī ieguvums ir abām pusēm, un galvenie riski tiek pārnesti no valsts uz privāto sektoru. Tā kā uzņēmēji ļoti rūpīgi pieskata savu naudu, privātā sektora piesaiste garantē, ka projektā ieguldītie izdevumi tiks uzraudzīti pēc būtības, līdz ar to pastāv mazāka “naudas apgūšanas” iespēja, piemēram, iepērkot pašu dārgāko aparatūru, lai gan no funkciju viedokļa būtu pietiekami izvēlēties risinājumu par zemāku cenu. Turklāt privātajam sektoram nereti ir iespējas un prasmes iepirkumos panākt zemāku cenu nekā publiskam iepircējam.