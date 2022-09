Video ⟩ Apkures, karstā ūdens temperatūras samazināšana un citi aktuāli jautājumi: ko šodien lēma valdība?

Ja gan dabasgāzes, gan elektroenerģijas patēriņš ir 500 MWh vai vairāk, kā arī gadījumos, ja viens no šiem patēriņiem sasniedz vai pārsniedz 500 MWh, bet otrs ir attiecīgi 300Mwh dabasgāzei vai 200 MWh elektrībai, atbalstu aprēķinās gan par gāzi, gan par elektrību, bet nepārsniedzot 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām un kopā atbalstam nepārsniedzot divus miljonus eiro vienam komersantam.

Attiecināmās izmaksas nosaka kā starpību starp cenu par vienību konkrētā mēnesī, ko komersants kā galapatērētājs ir iepircis no ārējiem piegādātājiem laikposmā no 2022.gada 1.februāra līdz 31.decembrim, un divkāršotu (200%) vidējo cenu par vienību, ko komersants maksājis periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. No 2022.gada 1.septembra dabasgāzes un elektroenerģijas daudzums, ko izmanto, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, nedrīkst pārsniegt 70% no saņēmēja patēriņa tajā pašā periodā 2021.gadā.