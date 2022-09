Gerčikova sūdzība par īpašumtiesībām uz "Dzintara" preču zīmēm tiek atzīta par nepamatotu

Bijušais AS "Dzintars" valdes priekšsēdētājs Iļja Gerčikovs

Augstākajai tiesai (AT) atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību pēc bijušās maksātnespējīgās AS "Dzintars" īpašnieka un valdes priekšsēdētāja Iļjas Gerčikova kasācijas sūdzības strīdā par īpašumtiesībām uz "Dzintara" preču zīmēm, ir stājies spēkā spriedums, kas paredz "Dzintara" preču zīmes atsavināšanu no Gerčikova un maksātnespējīgā uzņēmuma īpašumtiesību atjaunošanu uz šo preču zīmi, informē tiesa.