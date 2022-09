Pēc Putina paziņojuma par mobilizāciju izpirktas vienvirziena aviobiļetes no Krievijas uz Turciju un citām valstīm

Turcijas aviokompānijas paziņojušas, ka trešdien izpārdotas visas vienvirziena biļetes no Krievijas uz Turciju, savukārt tīmekļa izdevums "The Village" savā "Telegram" kanālā vēsta, ka nav vairs arī biļešu uz tiešajiem reisiem no Maskavas uz Almati un Dubaiju.