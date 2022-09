Limbažu novadā autovadītājs vairāk nekā divu promiļu reibumā policistam piedāvā 500 eiro kukuli

Apturot transportlīdzekli un veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, 1968. gadā dzimušajam vīrietim tika fiksētas 2,5 promiles. Lai izvairītos no administratīvā pārkāpuma procesa, vadītājs mēģināja policistiem piedāvāt 500 eiro kukuli. Policisti autovadītāju aizturēja, un pret viņu sākts kriminālprocess.

Valsts policija atgādina, ka kukuļdošana ir krimināli sodāma rīcība! Jāuzsver, ka no soda nav jāatpērkas, bet gan jāapzinās izdarītā pārkāpuma bīstamība un jādomā par to, kā turpmāk to vairs neatkārtot.