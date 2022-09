Laikraksts: Ukraina saņem Izraēlas līdzekļus cīņai pret Irānas droniem

Viens no Izraēlas aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem ar Polijas starpniecību pārdod Ukrainai pretdronu iekārtas cīņai pret Krievijas iepirktajiem Irānas bezpilota lidaparātiem, ziņoja Izraēlas tiešsaistes laikraksts "Zaman Israel" ("The Times of Israel").