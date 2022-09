Tiešraide ⟩ Latvijas Banka iepazīstina ar Latvijas ekonomikas attīstības jaunākajām prognozēm

Jau vēstīts, ka šā gada jūnijā Latvijas Banka palielināja Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no martā lēstajiem 1,8% līdz 2,9%.

Vienlaikus Latvijas Banka samazināja ekonomikas pieauguma prognozi 2023.gadam no 3,2% līdz 2,4%. Savukārt 2024.gadā Latvijas IKP pieaugumu Latvijas Banka jūnijā prognozēja 4,2% apmērā pretstatā martā prognozētajam 4,1%.

Tāpat Latvijas Banka jūnijā paaugstināja gada vidējās inflācijas prognozi 2022.gadam no iepriekš martā lēstajiem 9,5% līdz 14,8%. Nākamajam gadam inflācijas prognoze tika palielināta no 3,7% līdz 7%, bet gada vidējās inflācijas prognoze 2024.gadam tika paaugstināta no 2,1% līdz 2,4%