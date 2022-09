Igaunijas soctīklos krāpnieki piedāvā iegādāties lētākus energoresursus; Latvijā sūdzību pagaidām nav

«Ak! Cik tas šobrīd ir aktuāli! Kā lai neaplūko piedāvājumu? Ielogojos caur internetbanku. Interesanti, ka "SEB banka" to neļāva, bet esmu neatlaidīga meitene, iegāju cauri "Swedbank". Piedāvājums šķita nekas īpašs, un es izgāju no lapas," Irina turpina savu stāstu.

Pēc pāris minūtēm sāka pienākt ziņas no "​​Swedbank", ka Irinas bērni viņai pārskaitījuši dažādas summas. "Interesanti, ka "bērni" visus līdzekļus pārskaitīja no saviem kontiem. Ar bērnu kontiem rīkoties varu tikai es, un tajā brīdī jutos kā saņēmusi strāvas triecienu. Kāpēc nauda no bērnu kontiem tika pārskaitīta man? Viss ir vienkārši! No bērnu kontiem nav iespējams veikt maksājumus, tāpēc viņi plānoja visu summu paņemt no mana konta," – krāpniecisko shēmu skaidro cietusī, piebilstot, ka, pateicoties intuīcijai un ātrajai reakcijai, viņai izdevies naudu nezaudēt. "Ātri devos uz savu internetbanku un visu summu pārskaitīju uz citu kontu."