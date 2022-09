Zelenskis aicina ukraiņus okupētajās teritorijās izvairīties no mobilizācijas Krievijas armijā

"Mums jau ir pierādījumi par to. Tas ir apzināts Krievijas mēģinājums iznīcināt Krimas tatāru tautu, tas ir apzināts agresorvalsts mēģinājums atņemt dzīvību iespējami lielākam skaitam iedzīvotāju teritorijā, kurā iegājis Krievijas karaspēks. Man ir vienkāršs lūgums visiem mūsu cilvēkiem, kas atrodas pagaidām okupētajā teritorijā: dariet galveno - sargiet savu dzīvību un palīdziet mums vājināt un iznīcināt okupantus. Ar jebkādiem paņēmieniem slēpieties no Krievijas mobilizācijas. Izvairieties no pavēstēm. Centieties izbraukt uz brīvo Ukrainas teritoriju," aicināja Zelenskis.