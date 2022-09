Kola ienākumi pērn samazinājušies par 21 500 eiro

Politiķa ienākumi 2021.gadā kopumā bija 53 514 eiro, kamēr 2020.gadā - 75 025 eiro. Pērn viņa ienākumus veidoja alga no Saeimas un maksājums no Zemessardzes štāba. Savukārt 2020.gadā parlamentārietis guva ienākumus arī no īpašuma pārdošanas, kā arī no sava tēva Jāņa Kola.