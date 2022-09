Tātad, pilsētā par atvērtiem tiek uzskatīti aptuveni 10 vēlēšanu iecirkņi, kas gandrīz visi ir ierīkoti skolās. Pirmajā dienā astoņos no rīta atvērās un skaļruņos sāka skandināt patriotiskas padomju dziesmas , bet desmitos no rīta jau bija aizvērušies. Pirmā “referenduma” diena parādīja, ka uz vēlēšanām cilvēki nenāks, tāpēc viņi ir mainījuši taktiku. Tagad vēlēšanu urnas ir izvietotas pilsētas galvenajās ielās. Viena no centrālajām pilsētas ielām ir Suvorova vārdā nosauktā gājēju iela. Tur pie galda ar vēlēšanu urnu sēž sieviete. Blakus divi ložmetējnieki. Ja kāds vēlas balsot, tas apsēžas blakus sievietei, kura pieraksta viņa pases datus grāmatā, izsniedz vēlēšanu biļetenu, un tas tiek aizpildīts tieši viņas priekšā. Tad biļetens tiek iemests plastmasas urnā. Nekādas aizklātās balsošanas iespējas, nekādu zīmogu. Urna no iekšpuses ir aplīmēta ar papīru, lai nevarētu redzēt, cik biļetenu tur iemests.