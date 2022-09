Krievija zaudē vērtīgus klientus: Indijas rūpnīcas vēlas atteikties no Krievijas naftas

“Ja skatās uz naftas piegāžu cenām, tad piegādes no ESPO naftas vada ir par 5-7 dolāriem par barelu dārgākas, salīdzinot ar līdzvērtīgu marku piegādēm no citām valstīm, piemēram, caur cauruļvadu “Murban” no Apvienotajiem Arābu Emirātiem,” sacīja avots Indijas rūpniecības nozarē.