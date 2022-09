Vai manas ierīces mani noklausās?

Nereti dzirdēti gadījumi, ka, ja telefona tuvumā vairākas reizes nosauc kādu konkrētu lietu, turpmāk visur rādīsies reklāmas par to. Kādēļ tā notiek? Tas ir mīts vai īstenība? Vai sekot līdzi visam, ko teikt dažādu viedierīču tuvumā? Kad mīts par to, ka ierīces mūs noklausās, izplatījās, parādījās arī ļoti populārs YouTube video, kur vloga autors vairākas reizes atkārto vienu un to pašu vārdu, kuru viņš nekad iepriekš nebija teicis un pāris minūtes vēlāk viņam sāk piedāvāt šī produkta reklāmas.