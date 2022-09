Jānis Dombrava: Ir jāizskauž Krievijas ietekme Latvijā

Komisijas darbā ir pieredzēts daudz. 2011. gadā, kad Edgars Rinkēvičs tikko bija kļuvis par ārlietu ministru, mums bija ļoti fundamentālas viedokļu atšķirības. Viņš gribēja būvēt tiltus starp Rietumiem un Krieviju. Es kritizēju Ārlietu ministriju par tās prokrievisko politiku, norādīju uz Krievijas agresīvo dabu, tās ambīcijām atjaunot savas impērijas vēsturiskās robežas, uz aktīvo iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā un militārajiem manevriem, kas pārkāpa starptautiskās vienošanās. Krievijas īstenotā Krimas okupācija un izraisītais karš Ukrainā lika Ārlietu ministrijai mainīt savu nostāju. Teiksim tā – ārlietu politika atvadījās no “Latvijas ceļa” un “Tautas partijas” prokrieviskās politikas, attiecības ar agresīvo kaimiņvalsti aizvien vairāk tika saskaņotas ar mūsu – Nacionālās apvienības – redzējumu. Sākoties karadarbībai, ārpolitikas jomā Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju rādīja mugurkaula stiprību un piemēru visai pārējai Eiropai. Gan Ārlietu komisija, kuru pārstāvu kopā ar Rihardu Kolu, gan Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, gan Valsts prezidents, gan Ārlietu ministrija un Ministru prezidents realizē vienotu un spēcīgu ārpolitiku. Tēlaini salīdzinot, šobrīd Eiropā netrūkst to, kas vēlas būvēt tiltus starp Rietumiem un Austrumiem, bet Latvija kā valsts ir kļuvusi par to, kura norāda, ka ar Krieviju draudzība nav iespējama, kamēr tā saglabās imperiālistiskās ambīcijas.