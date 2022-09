7 cerību stariņi drūmajā ekonomiskajā perspektīvā

Šarma īpaši izceļ Vjetnamu, Indonēziju, Indiju, Grieķiju, Portugāli, Saūda Arābiju un Japānu. Visām šīm valstīm joprojām saglabājas relatīvi spēcīga izaugsme, vidēji liela inflācija, kā arī laba atdeve no akciju tirgus.

“Kādas fascinējošas sakritības dēļ dažas no šīm valstīm ir spējušas kliedēt bažas par savu šķietami vājo ekonomisko kultūru un sistēmu,” raksta Šarma.

Mazāk pārsteidzošā valsts šajā sarakstā ir Vjetnama , jo tas ir gadījums, kurā komunisms patiesi darbojas. Ņemot vērā, ka ģeopolitiskā spriedze starp Ķīnu un Rietumvalstu biznesu pieaug, Āzijā nereti tiek piekopta “Ķīna plus viens” stratēģija – nereti šis “plus viens” ir tieši Vjetnama . Investējot infrastruktūrā un atverot savas durvis sadarbībai, Vjetnamas ekonomika ir pieaugusi par teju 7%, kas ir lielākais pieaugums pasaulē.

“Musulmaņu valstu ekonomiskie eksperimenti nereti tiek kritizēti, un parasti tiek piemirsts par vienu no apdzīvotākajām valstīm – Indonēziju. Tā ir resursiem bagāta valsts, kas gūst labumu no globālā cenu pieauguma. Tāpat Indonēzijai ir pietiekami liels iekšējais tirgus, kurā ir 276 miljoni cilvēku. Indonēzijai liels pluss ir tas, ka valsts nav atkarīga no eksporta, un tai ir neparasti zems parādu līmenis, salīdzinot ar citām attīstības ekonomikām. Arī valūta šogad turas stabilā līmenī pret ASV dolāru,” norāda Šarma.