Kāpēc ideja vīrietim uzdāvināt seksu trijatā, ir slikta ideja?

Varētu teikt, ka sekss ar divām sievietēm vienlaicīgi ir gandrīz katra vīrieša seksuālā fantāzija. Porno kanālos tas ir viens no skatītākajiem žanriem. Sievietes spēlējas ar ideju, ka to var uzdāvināt savam vīrietim. Eksperti šo ideju neatbalsta – sekss trijatā kā dāvana ir ļoti slikta doma! Raiens Šouts ir uzrakstījis trīs doktora darbus par seksu trijatā. Viņam ir zinātnisks viedoklis par to, kā tas strādā vai kā tam vajadzētu strādāt! Ideja nav bezcerīga, un ir veids, kā pareizi nodarboties ar seksu trijatā.