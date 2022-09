Pabriks uzdevis veikt drošības pārbaudi saistībā ar Aizsardzības noslēgto līgumu

Savukārt salīdzinot munīcijas cenu, ko piedāvā NATO atbalsta un iepirkumu aģentūras (NSPA) noslēgtie līgumi, AM varot secināt ka uz doto brīdi, NSPA piedāvājums ir vismaz divas reizes dārgāks nekā līgumā ar "Vairog EU".

Patlaban sakarā ar situāciju pasaulē un attiecīgu militāro preču ražotāju noslogotību, netiek arī garantētas savlaicīgas piegādes un cenas. Jārēķinās, ka arī no NSPA piegādes nebūtu ātrāk kā 12 mēnešus no piedāvājuma saņemšanas un parakstīšanas brīža plus vēl piegādes laiks un cena.

"Vairog EU" bija tikai viens no vairākiem uzņēmumiem, kuru AM vērtēja, pieņemot lēmumu par NBS nepieciešamās munīcijas ražošanas attīstību Latvijā. Vērtēšana balstījās detalizētā tirgus izpētē un informācijā par visiem Latvijas komersantiem, kuriem attiecīgajā brīdī bija izsniegtas atbilstošas licences komercdarbībai ar šāda veida produktiem vai to sastāvdaļām.

Starp būtiskākajiem vērtēšanas kritērijiem uzsverami iepriekšējās komercdarbības, tai skaitā munīcijas un tās sastāvdaļu ražošanas faktiskā pieredze, saistīto ražotņu atrašanās Latvijā, kā arī komersanta spēja un apņemšanās krīzes situācijās nodrošināt decentralizētu produkcijas ražošanu. Tāpat arī tika vērtēta reputācija.