Kas notika ar Milvoki kanibāla Džefrija Dāmera dzīvokli?

Džefrijs mitinājās Milvoki ziemeļu 25. ielas 924. nama 213. dzīvoklī. FIB uzņemtie dzīvokļa interjera attēli liecina, ka Dāmeram piederēja bēšs dīvāns, akvārijs, paklājs uz grīdas, neliels televizors un citi sadzīves priekšmeti. Tiesa, to vidū bija arī muca ar skābi, vairāki dažāda izmēra zāģi, rokudzelži un citas ierastā sadzīvē neraksturīgas lietas.

Kā vēstīts izdevumā “Newsweek”, dzīvokļu nams tika nojaukts 15 mēnešus pēc Dāmera aresta. To pieprasīja upuru ģimenes. Tas arī ir saprotams, jo maz ticams, ka kāds garīgi vesels cilvēks vēlētos dzīvot ne tikai dzīvoklī, bet pat ēkā, kurā reiz mitis un 11 cilvēkus noslepkavojis viens no vēsturē bēdīgi slavenākajiem sērijveida slepkavām, kurš toreiz laikrakstā “The New York Times” tika nodēvēts par “Slepkavību rūpnīcu”.