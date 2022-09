Zelenskis: Krievija nevis iegūs jaunu teritoriju, bet pievienos sevi katastrofai Donbasā

"Es to šodien paskaidroju Kaukāza un Sibīrijas tautām, citām Krievijas pamattautām. Bet tagad atkārtošu visiem šajā valstī: Krievija neiegūs jaunu Ukrainas teritoriju. Krievija pievienos sevi tai katastrofai, kuru tā atnesa uz okupēto mūsu valsts teritoriju. Krievija pielīdzina sevi tā sauktajām "Doņeckas tautas republikai" un "Luganskas tautas republikai", [un] galīgi piebeigs tās normāla valstiskuma institūcijas, kas Krievijā vēl ir palikušas," paziņoja Zelenskis.

"Okupants piepilda ar kapiem sagrābto Ukrainas teritoriju, un arvien vairāk kapu ir pašas Krievijas teritorijā. Okupants ierīko sagrābtajā teritorijā spīdzināšanas kambarus un piepildīs ar spīdzināšanas kambariem visu Krievijas teritoriju. Tikai tā tagad strādās Krievijas policija, Krievijas specdienesti. Likums Krievijā ir iznīcināts. Un tie, kas atnesa no Krievijas visas šīs nāves, ņirgāšanās, izvarošanas, aiznesīs tās pie sevis mājās," sacīja prezidents.

"To vēl var apturēt. Bet, lai to apturētu, nāksies apturēt to vienu [cilvēku] Krievijā, kurš grib karu vairāk, nekā dzīvi. Jūsu dzīvi, Krievijas pilsoņi," piebilda Ukrainas prezidents.