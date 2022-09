Mediju monitorings: jo partijas tuvāk varai, jo lielāka to publicitāte

Pēdējos četros mēnešos pirms 14.Saeimas vēlēšanām lielākā publicitāte masu medijos bijusi valdību veidojošās koalīcijas partijām, no opozīcijā esošajām partijām visbiežāk pieminētas Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Saskaņa", bet no Saeimā nepārstāvētajiem politiskajiem spēkiem - "Apvienotais saraksts" (AS), liecina aģentūras LETA mediju monitoringa analīze.