Interneta ēnas puse pret mobilizāciju: ieskats "antimobilizācijas" pakalpojumu melnajā tirgū

Nākamais pakalpojums ir izziņa par invaliditāti. Tās izgatavošana darknetā maksā 1500 dolāru, bet “drīzumā lielā pieprasījuma dēļ pakalpojums kļūs dārgāks”. Pakalpojumu sniedzēji norāda, ka atšķirībā no “baltās biļetes” izziņa par invaliditāti faktiski ir īsta, jo to paraksta mediķi no veselības aprūpes iestādēm, ar ko pakalpojumu sniedzējam ir panākta vienošanās par sadarbību.

Ērtākais un “ekonomiskākais” variants – izziņa par HIV infekciju, kas ļauj iegūt iesaukšanas termiņa atlikšanu. Par to pagaidām prasa 500 dolāru. Pēc šī pakalpojuma sniedzēja vārdiem, izziņu veido vairāki klīniku tīkli, un tā neatšķiras no īstas – ir iekļauta informācija par analīzēm, ārsta slēdzieniem un ir pat derīgs kvadrātkods.

Braukšana uz ārzemēm

Vissarežģītākā un dārgākā shēma darknetā ir saistīta ar izbraukšanu no valsts vīriešiem, kuri atbilst mobilizācijas parametriem jau pašlaik, it īpaši, kuri jau saņēmuši pavēsti par iesaukumu armijā. Mobilizācijas un nākamajā dienā pieteikums par izbraukšanu no valsts maksāja no 2000 dolāriem, bet trešajā dienā cena bija kāpusi līdz 3000 dolāriem.