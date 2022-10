Kā pārvarēt muguras sāpes un stresu?

Akūtā stadijā pie saišu un muskuļu, locītavu sāpēm noder vēsi apliekamie jeb sasaldēts ūdens pudelē – to jāietin dvielī un jāpieliek sāpošai vietai uz 20 – 40 minūtēm.

Mitrie apliekamie ietinumi, sausas un siltas kompreses uzlikšana uz sāpošās vietas arī var būt kā viens no muguras sāpju remdēšanas instrumentiem mājās. To, kāds apliekamā veids būs visatbilstošākais, vēlams noskaidrot pie ģimenes ārsta. Pēc 7 –12 stundām no sāpju sākuma uz nakti saspringtajai ķermeņa daļai var uzlīmēt piparu plākstera 1 cm platu lenti, tā uzlabos asinsriti saspringuma vietā.