Lietuva paraksta līgumu par Polijā ražotu "kamikadzes dronu" iegādi Ukrainai

Ministrijā informēja, ka ziedošanās kampaņā savākti līdzekļi tiks izmantoti, lai no Polijas kompānijas "WB Group" iegādātos tās ražotās bezpilota lidaparātu sistēmas "Warmate", kuras tiks nodotas Ukrainas rīcībā.

Lietuvas aizsardzības viceministrs Viļus Semeška teicis, ka no Polijas tiks iepirktu divi pilni bezpilota lidaparāta komplekti, kas ietver palaišanas sistēmu un 37 baražēšanas munīcijas vienības.

Viegli pārvietojamās "Warmate" droni sver apmēram 5,7 kilogramus, tie vadāmi 30 kilometru attālumā un to uzbrukuma ātrums sasniedz 150 kilometrus stundā.

Finansējuma vākšanas kampaņu organizēja Lietuvas mediju kompānijas "Laisves TV" dibinātājas Andrjus Tapins. Viņa iniciatīvai tika saziedoti vairāk nekā divi miljoni eiro, no kuriem puse tiks izmantoti "Warmate" iegādei.

Jūlijā Lietuvas Aizsardzības ministrija Ukrainai piegādāja Turcijā ražoto kaujas bezpilota lidaparātu "Bayraktar TB2". Lai gan tā iegādei Tapina organizētā akcijā tika savākta nepieciešamā naudas summa, bezpilota lidaparāta ražotājs "Baykar" nolēma to ziedot, bet no Lietuvā savāktās naudas 1,5 miljonu eiro tērēt lidaparāta aprīkošanai. Atlikušie 4,4 miljoni eiro no saziedotās naudas tiks izmantoti cita veida militāras un humānas palīdzības sniegšanai Ukrainai.