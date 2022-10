Kā iepirksimies internetā nākotnē?

Lai izprastu, kādi jauni risinājumi ir sagaidāmi nākotnē un, kuri no tiem paliks tikai sapņu līmenī, jāsaprot kādā virzienā ir veikti iepriekšējie e-komercijas uzlabojumi. Tos var iedalīt vairākos pirkuma apstrādes posmos. Pirmais no tiem ir vajadzīgās preces vai pakalpojuma meklēšana. Līdz šim esam redzējuši, ka interneta tirgotāji iegulda līdzekļus, lai klientu atvestu līdz savai tirdzniecības platformai, tomēr aizmirst par veikala iekšējā meklēšanas rīka attīstīšanu. Nākotnē varam sagaidīt, ka arvien biežāk klienti vēlēsies, lai meklēšanas rīki būtu augsti attīstīti, ērti lietojami, līdz ar to nākamais solis būs ar balsi vadāmu meklēšanas rīku attīstība un pilnveidošana.