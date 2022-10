Infografika ⟩ Iezīmējas potenciālais 14. Saeimas sastāvs

AS pārstāvji nākamajā parlamenta sasaukumā varētu būt Igors Rajevs, Didzis Šmits, Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Edgars Tavars un citi, savukārt no NA parlamentā varētu būt iekļuvuši Ināra Mūrniece, Rihards Kols, Nauris Puntulis, Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Edvīns Šnore un citi.

No S saraksta Saeimā varētu būt iekļuvuši Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļja Marčenko-Jodko, Glorija Grevcova, Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka un citi, no "Progresīvo" saraksta - Andris Sprūds, Andris Šuvajevs, Antoņina Ņenaševa, Skaidrīte Ābrama, Kaspars Briškens, Leila Rasima, Edgars Zelderis un citi, no LPV - Ainārs un Ričards Šleseri, Mārcis Jencītis, Oļegs Burovs, Vilis Krištopans, Ramona Petraviča un citi, bet no AP - Marija Golubeva, Artis Pabriks, Ieva Ilvesa un citi.