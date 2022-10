Zemgalē labākie rezultāti Saeimas vēlēšanās ZZS un JV

Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka no ZZS deputāta mandātus Zemgalē iegūs Viktors Valainis, Andris Bērziņš un Līga Kļaviņa, no JV - Anda Čakša, Mārtiņš Felss un Mārtiņš Daģis, pirmajam aiz strīpas paliekot finanšu ministram Jānim Reiram, no AS - Ingmārs Līdaka un Edgars Tavars, Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore, atkal tālu aiz svītras paliekot Imantam Parādniekam, no AP - Artūrs Toms Plešs, no LPV - Edmunds Zivtiņš, bet no P - Atis Švinka.